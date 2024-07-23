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Царьград

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Разбившаяся в Турции блогер МотоТаня оставила символичный пост за четыре дня до смерти

Разбившаяся в Турции блогер МотоТаня оставила символичный пост за четыре дня до смерти

Татьяна Озолина погибла на трассе после столкновения с грузовиком.Подписчики блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, обратили внимание на ее последний пост в соцсети перед смертью в Турции.

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