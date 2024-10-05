pixabay.com Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров в стране превышает 23 тысячи рублей, сообщает lenta.
Депутат рассказала, как обеспечить себе высокую пенсию в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Сытый голодного не поймет.
Ответить
5 час.
михаил соколов
Чтобы обеспечит себе высокую пенсию нужно стать депутатом. Пока они для себя делают высокие пенсии мы будем сосать в лучшем случае морковку, потому что грызть её не чем будет.
Ответить
4 час.
Александр Попов
ШЛЮХОБЛЯТЬПОЗОРНОТВАРЬ.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии