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Депутат рассказала, как обеспечить себе высокую пенсию в России

Депутат рассказала, как обеспечить себе высокую пенсию в России

pixabay.com Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров в стране превышает 23 тысячи рублей, сообщает lenta.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Сытый голодного не поймет.
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5 час.
михаил соколов
Чтобы обеспечит себе высокую пенсию нужно стать депутатом. Пока они для себя делают высокие пенсии мы будем  сосать в лучшем случае морковку, потому что грызть её не чем будет.
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4 час.
Александр Попов
ШЛЮХОБЛЯТЬПОЗОРНОТВАРЬ.
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3 час.

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