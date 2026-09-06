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Андрей Сергеев — третий защитник в истории КХЛ, сыгравший 900 матчей и более

Андрей Сергеев — третий защитник в истории КХЛ, сыгравший 900 матчей и более

В субботу, 5 сентября, «Локомотив» обыграл «Трактор» (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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