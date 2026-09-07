Фигурантов дела о хищении моторного топлива ГУ МВД по Подмосковью арестовали

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фигуранты дела о хищении моторного топлива, принадлежащего Главному управлению МВД России по Московской области, отправлены под стражу.
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