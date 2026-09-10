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Сергей Собянин: В усадьбе Кузьминки ведется реставрация 15 объектов

Сергей Собянин: В усадьбе Кузьминки ведется реставрация 15 объектов

Усадьба Кузьминки — настоящая жемчужина Москвы, объединяющая порядка 40 памятников архитектуры. Над созданием усадьбы трудились известнейшие архитекторы и скульпторы — от Ивана Жеребцова и Родиона Казакова до Доменико Жилярди и Петра Клодта.

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