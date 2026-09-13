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Царьград

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Хоккеист Спронг дисквалифицирован после удара по голове Никулина

Хоккеист Спронг дисквалифицирован после удара по голове Никулина

В матче КХЛ против «Сибири» Даниель Спронг из «Автомобилиста» был оштрафован до конца игры за удар в голову Степана Никулина.

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