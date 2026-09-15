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Царьград

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Энергетики Забайкалья вернули свет 27 тысячам жителей на учениях

Энергетики Забайкалья вернули свет 27 тысячам жителей на учениях

В преддверии осенне-зимнего сезона в Забайкалье прошли масштабные учения, организованные специалистами «Читаэнерго» — филиала «Россети Сибирь».

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