Рим (WTA). Финал. Гауфф сыграет с Паолини

Сетка турнира здесь. Internazionali BNL D’Italia Рим, Италия 6 – 18 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 6 009 593 евро Открытые корты, грунт Финал Коко Гауфф (США) Жасмин Паолини (Италия) Дата проведения 17 мая, 18.
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