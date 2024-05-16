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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении жителя г. Санкт-Петербурга, сбывавшего мефедрон на территории двух регионов

В Хабаровском крае полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении жителя г. Санкт-Петербурга, сбывавшего мефедрон на территории двух регионов

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого петербуржца, который сбывал синтетический наркотик в дальневосточных регионах.

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