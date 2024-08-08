Соратника Харрис на выборах поймали на лжи о военной службе

Тим Уолц, губернатор Миннесоты, уроженец Вест-Пойнта, а также кандидат в вице-президенты США от демократов приукрасил факты о своей военной службе в американской Национальной гвардии, ранее косвенно заявив, что «был на войне», при этом ни разу не участвуя в боевых действиях.