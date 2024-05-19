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Ещё одна орловская пара создала семью на выставке «Россия» в Москве

Ещё одна орловская пара создала семью на выставке «Россия» в Москве

Пара из Орловской области связала себя узами брака на Всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ. Регистрация брака Вячеслава Никулина и Анастасии Ларичкиной состоялась сегодня, 19 мая на главной свадебной площадке страны.

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