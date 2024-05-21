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Спички - не игрушка

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"Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами"

"Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами"

После того как шумиха вокруг визита президента РФ в Китай стихла, настало время трезво оценить итоги встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, отстранившись от красивого церемониала встречи российского лидера на китайской земле и широких улыбок на лицах наших китайских друзей.

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