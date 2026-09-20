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Ротенберг: «Ждем Овечкина обратно. У нас много совместных планов»

Ротенберг: «Ждем Овечкина обратно. У нас много совместных планов»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил о большом количестве совместных планов с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после возвращения хоккеиста в РФ.

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