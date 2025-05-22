Запашный: Шаляпину не стать дрессировщиком – ему больше подходит роль клоуна

Шоумену Прохору Шаляпину вряд ли удастся обучиться и получить работу дрессировщика в цирке. Об этом Общественной Службе новостей заявил знаменитый дрессировщик диких кошек Аскольд Запашный, оценивая шансы певца на работу в цирке.