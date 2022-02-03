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Эксперт-энергетик: Запуск «Северного потока-2» уже не спасёт Европу от бешеных цен на газ

Эксперт-энергетик: Запуск «Северного потока-2» уже не спасёт Европу от бешеных цен на газ

Запуск трубопровода «Северный поток-2» не приведет к снижению цен на газ в Европу. Об этом на youtube-канале «Геоэнергетика Инфо» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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