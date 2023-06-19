Политический эксперт рунета

1 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Быкова
    США -это страна - Сатана, империя ЛЖИ, КОВАРСТВА и АГРЕССИИ. Уверена, что Китай на своем горьком историческом опыте и...Востоковед Ломано...
  • Павел Лазарев
    Две бригады ВСУ с...
  • лина любимцева
    Евросоюз, для США -  орудие. Не более того.Захарова: Запад п...

Марочко заявил об уничтожении российскими военными колонны ВСУ в районе Кременной

Марочко заявил об уничтожении российскими военными колонны ВСУ в районе Кременной

Бойцы ВС РФ уничтожили колонну военной техники украинских националистов в районе города Кременная. Об этом заявил журналистам РИА Новости подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на собственные информированные источники.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх