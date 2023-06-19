Марочко заявил об уничтожении российскими военными колонны ВСУ в районе Кременной

Бойцы ВС РФ уничтожили колонну военной техники украинских националистов в районе города Кременная. Об этом заявил журналистам РИА Новости подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на собственные информированные источники.
Бойцы ВС РФ уничтожили колонну военной техники украинских националистов в районе города Кременная. Об этом заявил журналистам РИА Новости подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на собственные информированные источники.
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