Milenio: неизвестные застрелили журналиста в центральной Мексике, их задержали

МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении трех человек, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста Абраама Мендосы - ранее в понедельник его застрелили в городе Морелия.