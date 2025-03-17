Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Трампа: главные новости СВО за 17 марта

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Российские военные освободили несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской области, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке к переговорам главы государства Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа по Украине.