Российские военные нанесли удар по военному штабу ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли удар по военному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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