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Калужские новости

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Мэру Калуги пожаловались, что многодетные семьи третью неделю сидят без воды

Мэру Калуги пожаловались, что многодетные семьи третью неделю сидят без воды

В комментариях на тг-канале Дмитрия Денисова одна из читательниц пожаловалась, что многодетные семьи в калужском Груздове третью неделю вынуждены жить без водыВ комментариях на тг-канале Дмитрия Денисова одна из читательниц пожаловалась, что многодетные семьи в калужском Груздове третью неделю вынуждены жить без воды.

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