Мэру Калуги пожаловались, что многодетные семьи третью неделю сидят без воды

В комментариях на тг-канале Дмитрия Денисова одна из читательниц пожаловалась, что многодетные семьи в калужском Груздове третью неделю вынуждены жить без водыВ комментариях на тг-канале Дмитрия Денисова одна из читательниц пожаловалась, что многодетные семьи в калужском Груздове третью неделю вынуждены жить без воды.