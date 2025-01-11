Мэру Калуги пожаловались, что многодетные семьи третью неделю сидят без воды

В комментариях на тг-канале Дмитрия Денисова одна из читательниц пожаловалась, что многодетные семьи в калужском Груздове третью неделю вынуждены жить без водыВ комментариях на тг-канале Дмитрия Денисова одна из читательниц пожаловалась, что многодетные семьи в калужском Груздове третью неделю вынуждены жить без воды.
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