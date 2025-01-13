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Газета «Культура»

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Черно-белый праздник: «Лики современного пианизма» в Мариинском театре

Черно-белый праздник: «Лики современного пианизма» в Мариинском театре

Ведомство Валерия Гергиева завершило год традиционным обращением к вершинам фортепианного искусства. Искушенная публика с восторгом приветствовала мэтров и с радостью открыла новые имена, подтвердив, что интерес к «незрелищной» и серьезной музыке в России исключительно велик.

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