Черно-белый праздник: «Лики современного пианизма» в Мариинском театре

Ведомство Валерия Гергиева завершило год традиционным обращением к вершинам фортепианного искусства. Искушенная публика с восторгом приветствовала мэтров и с радостью открыла новые имена, подтвердив, что интерес к «незрелищной» и серьезной музыке в России исключительно велик.
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