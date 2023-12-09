Жога признался, что обратился к Путину «в неуставной форме»

Герой Донецкой Народной Республики, председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал, что обратился к президенту России Владимиру Путину «в неуставной форме» во время неформального общения с участниками церемонии награждения «Золотая звезда» Героев России.
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