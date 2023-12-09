Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антонина Лаврентьева
    Поместье за миллиард $ купила эта тварь в США, но всеравно клянчит убогая.Зеленская выступи...
  • Олег Орлов
    И по Каддафи .... Так... Выразили сожаление...ООН: внесудебная ...
  • Анастасия Гончарова
    интересно кто же у этого петушка муж ...кто эта сука такая же опущенная!Милохин заявил, ч...

Жога признался, что обратился к Путину «в неуставной форме»

Жога признался, что обратился к Путину «в неуставной форме»

Герой Донецкой Народной Республики, председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал, что обратился к президенту России Владимиру Путину «в неуставной форме» во время неформального общения с участниками церемонии награждения «Золотая звезда» Героев России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх