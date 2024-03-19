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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Родительские собрания.

Родительские собрания.

11, 12, 13 марта в учреждении прошли общешкольные родительские собрания с приглашением сотрудников ИДН, ЦБУ № 703 ОАО ´АСБ Беларусбанк´, ДПС ОГАИ УВД Бобруйского ГИК, РГОО ОСВОД, БГРОЧС, БГЛТК, БГМТК, БГТЭК, БГК имени А.

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