11, 12, 13 марта в учреждении прошли общешкольные родительские собрания с приглашением сотрудников ИДН, ЦБУ № 703 ОАО ´АСБ Беларусбанк´, ДПС ОГАИ УВД Бобруйского ГИК, РГОО ОСВОД, БГРОЧС, БГЛТК, БГМТК, БГТЭК, БГК имени А.
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