«ДРУЗЬЯ» с Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) – на подиуме высокой моды

Ведущие утреннего шоу приняли участие в показе дизайнера Александра Смирницкого. Вместо студии, микшеров и микрофонов – подиум Московской недели моды! На главном fashion-событии осени ведущие утреннего шоу «ДРУЗЬЯ» на Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) стали частью большого модного высказывания бренда Alexander Smirnitskiy.
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