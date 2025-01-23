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Царьград

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Почему Россия не возбудила дела по смерти баскетболиста Тиммы?

Почему Россия не возбудила дела по смерти баскетболиста Тиммы?

Русские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, найденного мертвым в Москве.

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