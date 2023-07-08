Российские военнослужащие отразили 13 атак украинских нациналистов за последние сутки. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
ВС РФ отразили 13 атак украинских националистов за сутки
Комментарии
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Регина Толстоброва
Героически сражаются наши бойца.наше им уважение и благодарность.
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18 час.
Митя Ерисанов
по Антоновским мостом снова бандерье высадились и закрепились ви в дачах там и ещё где то высадились где наши бомбардировщики с упабами 500, одабами 500?
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13 час.
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