А понимают ли либералы, о чём говорят? Кто и зачем требует от России "всеобщего покаяния"

Владимир Соловьев

"Кто и зачем требует от России "всеобщего покаяния". РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОНИ ОБРАТНО ПОЛЕЗУТ В РОССИЮ. НАДО ИМ ПОМОЧЬ ОРГАНИЗОВАТЬ "ПРИЁМ" НА ПОДОБИЕ РЕСПУБЛИКИ "ШКИДТ", ПОБЛИЗОСТИ ОТ ПУТОРАН!