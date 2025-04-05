Новые союзники усилят влияние России в Африке

Главные оппоненты Франции в Западной Африке усиливают военные связи с Москвой. На встрече Сергея Лаврова с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо стало известно о планах России по обучению африканских солдат.
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