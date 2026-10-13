Американский публично-пыточный конвейер казней

«Хлеба и зрелищ!». С «хлебом» – ценами на жильё, дизель, бензин и прочей номенклатуры дико подверженных инфляции потребительских товаров у Трампа накануне выборов в Конгресс большие проблемы, а вот «зрелищ» хоть отбавляй.