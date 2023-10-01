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Какой сегодня праздник: 1 октября – Международный день кофе

Какой сегодня праздник: 1 октября – Международный день кофе

По одной из легенд, бодрящий эффект кофе был открыт еще в IX веке в Эфиопии. Считается, что эфиопский пастух заметил необычную реакцию коз, которые были взбудоражены после того, как съели бобы с кофейного растения.

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