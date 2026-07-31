Нечаев призвал пересмотреть избыточные запреты в Госдуме

За весеннюю сессию Госдума приняла 499 законов, треть из которых запретительные. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев призвал пересмотреть подход к законотворчеству, отметив усталость граждан от атмосферы неизвестности и двойных стандартов.