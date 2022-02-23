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Финкельштейн – о подготовке Емельяненко к первому бою с Монсоном: «Федор просил за него, еле привезли его в Петербург, капельницы, не капельницы»

Президент промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн раскрыл детали подготовки Александра Емельяненко к первому поединку против Джеффа Монсона.

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