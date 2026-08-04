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Аргументы недели

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Полиция Кузбасса задержала мошенницу, обманувшую мужчину под видом интим-услуг

Полиция Кузбасса задержала мошенницу, обманувшую мужчину под видом интим-услуг

В Новокузнецке попытка скрасить вечер обернулась для местного жителя потерей денег и испорченным настроением.

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