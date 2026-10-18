FerrariКоманда Ferrari торопится доставить обновлённые боковые понтоны SF-26 в Остине, чтобы Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер смогли воспользоваться новинками уже на Гран При США 23-25 октября.
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