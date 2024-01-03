Ребенок и взрослые пострадали в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Автомобиль, в котором находились четыре человека, выехал на полосу встречного движения В Алтайском крае вечером 2 января в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек, сообщает региональное МВД.
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