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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ребенок и взрослые пострадали в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Ребенок и взрослые пострадали в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Автомобиль, в котором находились четыре человека, выехал на полосу встречного движения В Алтайском крае вечером 2 января в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек, сообщает региональное МВД.

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