Захарова напомнила США об ответном характере мер в отношении западных СМИ

Напоминание США об ответном характере мер со стороны России, ограничившей вещание ряда западных СМИ на своей территории, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 26 июня в своем Telegram-канале.
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