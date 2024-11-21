Депутат Рады Дубинский: Зеленского не позвали на G20 из-за отказа обсуждать мир

Global Look Press/Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency Отказ бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 является закономерным результатом нежелания обсуждать мирные инициативы и критики в адрес Бразилии и Китая, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.