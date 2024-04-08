На трассе «Кола» в Карелии ночью были введены ограничения

Из-за сложной дорожной обстановки на федеральной магистрали запретили движение грузового транспорта В связи с осложнением дорожных условий в ночь на 8 апреля были перекрыты несколько участков трассы «Кола».
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