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Си Цзиньпин высказался о китаизации марксизма

Си Цзиньпин высказался о китаизации марксизма

Сегодня в китайских СМИ будет опубликована статья, написанная лидером КНР Си Цзиньпином.В ней генсек компартии Китая (КПК) рассуждает о новых рубежах китаизации марксизма, которая была определена в качестве важнейших задач, поставленных XX съездом КПК.

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