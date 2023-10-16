Си Цзиньпин высказался о китаизации марксизма

Сегодня в китайских СМИ будет опубликована статья, написанная лидером КНР Си Цзиньпином.В ней генсек компартии Китая (КПК) рассуждает о новых рубежах китаизации марксизма, которая была определена в качестве важнейших задач, поставленных XX съездом КПК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии