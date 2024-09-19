Добровольца СВО не выдадут на расправу Кишиневу: суд изменил решение

Юрий Ермолин В ассенизаторы её. Подобное к подобному.

А Александр24 Слышали о таком понятии как "итальянская забастовка"? Это, когда рабочие начинают выполнять требования всех должностных инструкций. Через день вся работа наглухо останавливается. Здесь аналогичная ситуация. Судья выполнила требование закона, хотя могла, в силу своего статуса, отклонить требование о высылке. Но она явно скрытая бандеровка и, как минимум, должна быть немедленно отстранена от должности для дальнейшего расследования её деятельности.