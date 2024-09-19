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Добровольца СВО не выдадут на расправу Кишиневу: суд изменил решение

Добровольца СВО не выдадут на расправу Кишиневу: суд изменил решение

Участник СВО, уроженец Молдавии Геннадий Федько, которому грозило выдворение из России, остается в стране.

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Комментарии
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Юрий Ермолин
В ассенизаторы её. Подобное к подобному.
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7 час.
А
Александр24
Слышали о таком понятии как &quot;итальянская забастовка&quot;? Это, когда рабочие начинают выполнять  требования всех должностных  инструкций.  Через день вся работа наглухо останавливается. Здесь аналогичная ситуация. Судья выполнила требование закона, хотя могла, в силу своего статуса, отклонить требование о высылке. Но она явно скрытая бандеровка и, как минимум, должна быть немедленно отстранена от должности для дальнейшего расследования её деятельности.
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2 час.
Филатова Светлана
«Да, сегодня состоялся суд, где изменили решение», — подтвердил Бибилов&quot; , и ранее задержанный за нарушение миграционного законодательства военнослужащий отпущен из-под стражи..&quot;!!! Напрашивается резонный вывод - если возможно было изменить прежнее решение суда - значит судью, а именно - Ольгу Сергееву дисквалифицировать и уволить за несоответствие. А если просто по человечески -на кого работает эта Ольга Сергеева?
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38 сек.

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