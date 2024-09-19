Участник СВО, уроженец Молдавии Геннадий Федько, которому грозило выдворение из России, остается в стране.
Добровольца СВО не выдадут на расправу Кишиневу: суд изменил решение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ермолин
В ассенизаторы её. Подобное к подобному.
Ответить
7 час.
А
Александр24
Слышали о таком понятии как "итальянская забастовка"? Это, когда рабочие начинают выполнять требования всех должностных инструкций. Через день вся работа наглухо останавливается. Здесь аналогичная ситуация. Судья выполнила требование закона, хотя могла, в силу своего статуса, отклонить требование о высылке. Но она явно скрытая бандеровка и, как минимум, должна быть немедленно отстранена от должности для дальнейшего расследования её деятельности.
Ответить
2 час.
Филатова Светлана
«Да, сегодня состоялся суд, где изменили решение», — подтвердил Бибилов" , и ранее задержанный за нарушение миграционного законодательства военнослужащий отпущен из-под стражи.."!!! Напрашивается резонный вывод - если возможно было изменить прежнее решение суда - значит судью, а именно - Ольгу Сергееву дисквалифицировать и уволить за несоответствие. А если просто по человечески -на кого работает эта Ольга Сергеева?
Ответить
38 сек.
Свежие комментарии