Актёр Наумов рассказал о последнем сезоне «Реальных пацанов» с философской стороны

Десятый и последний сезон сериала выходит на ТНТ 23 октября. Фото: телеканал ТНТ В беседе с 59.ru актёр рассказал, что авторы «Реальных пацанов» уже несколько раз заканчивали съёмки, в том числе к десятилетию сериала, но потом продолжали.
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