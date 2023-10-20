Актёр Наумов рассказал о последнем сезоне «Реальных пацанов» с философской стороны

Десятый и последний сезон сериала выходит на ТНТ 23 октября. Фото: телеканал ТНТ В беседе с 59.ru актёр рассказал, что авторы «Реальных пацанов» уже несколько раз заканчивали съёмки, в том числе к десятилетию сериала, но потом продолжали.