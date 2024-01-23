ERR: оппозиция в парламенте Эстонии требует закрыть сайты госструктур на русском

Русскоязычные версии сайтов государственных структур Эстонии должны быть закрыты. С таким требованием выступила фракция в эстонском парламенте оппозиционной Консервативной народной партии, сообщает портал национального гостелерадио ERR.
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