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ERR: оппозиция в парламенте Эстонии требует закрыть сайты госструктур на русском

ERR: оппозиция в парламенте Эстонии требует закрыть сайты госструктур на русском

Русскоязычные версии сайтов государственных структур Эстонии должны быть закрыты. С таким требованием выступила фракция в эстонском парламенте оппозиционной Консервативной народной партии, сообщает портал национального гостелерадио ERR.

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