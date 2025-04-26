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Донецкая группа новостей

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Проект «Тайга» или как СССР хотел повернуть реки при помощи ядерных взрывов. Любопытно реальное видео последствий полземного подрыва трех ...

Проект «Тайга» или как СССР хотел повернуть реки при помощи ядерных взрывов. Любопытно реальное видео последствий полземного подрыва трех ...

Проект «Тайга» или как СССР хотел повернуть реки при помощи ядерных взрывов. Любопытно реальное видео последствий полземного подрыва трех зарядов мощностью 15 КтVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.

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