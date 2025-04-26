Проект «Тайга» или как СССР хотел повернуть реки при помощи ядерных взрывов. Любопытно реальное видео последствий полземного подрыва трех зарядов мощностью 15 КтVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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