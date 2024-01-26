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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

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Когда критического мышления недостаточно: чтобы победить информационную перегрузку, нам нужно научит

Когда критического мышления недостаточно: чтобы победить информационную перегрузку, нам нужно научит

Интернет — это информационный рай и ад одновременноБезграничное богатство высококачественной информации доступно на кончиках наших пальцев рядом с непрекращающимся потоком низкокачественной, отвлекающей, ложной и манипулятивной информации.

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