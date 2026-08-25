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Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации протокола с Киргизией о военно-техническом сотрудничестве

Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации протокола с Киргизией о военно-техническом сотрудничестве

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 года.

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