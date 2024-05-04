Праздник труда.

Мероприятие, посвященное празднику труда, прошло в агрогородке Химы. На празднике выразили слова благодарности людям труда, наградили лучших из лучших работников отраслей народного хозяйства района, командиров студенческих отрядов, активистов общественной жизни .
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