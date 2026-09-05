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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-вингера «Ливерпуля» Айба оштрафовали и приговорили к общественным работам за то, что он вырвал прядь волос у своей бывшей девушки

Бывший игрок « Ливерпуля » и « Борнмута » Джордон Айб признался в нанесении телесных повреждений Эми Мейсон, с которой ранее состоял в отношениях.

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