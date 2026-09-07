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От Анапы до Сочи — миллионы отдыхающих: Кубань назвала главный итог лета

От Анапы до Сочи — миллионы отдыхающих: Кубань назвала главный итог лета

Краснодарский край за летний сезон принял почти 8,3 млн туристов. Всего с начала 2026 года регион посетили около 12,3 млн гостей, сообщили власти Кубани.

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