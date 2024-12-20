В народном календаре Амвросиев день и официальное начало подготовки к Новому году – хорошо делать уборку, разбирать вещи, выбрасывать все лишнее.
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В народном календаре Амвросиев день и официальное начало подготовки к Новому году – хорошо делать уборку, разбирать вещи, выбрасывать все лишнее.