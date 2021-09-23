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Секрет долголетия: лучшее время для пробуждения и отхода ко сну назвали ученые

Секрет долголетия: лучшее время для пробуждения и отхода ко сну назвали ученые

Известно, что повлиять на долголетие может не только генетика, но и образ жизни. Многочисленные исследования уже доказали важность диеты и физических упражнений, однако ученые также обнаружили и связь между продолжительностью жизни и временем сна.

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