Секрет долголетия: лучшее время для пробуждения и отхода ко сну назвали ученые

Известно, что повлиять на долголетие может не только генетика, но и образ жизни. Многочисленные исследования уже доказали важность диеты и физических упражнений, однако ученые также обнаружили и связь между продолжительностью жизни и временем сна.
Известно, что повлиять на долголетие может не только генетика, но и образ жизни. Многочисленные исследования уже доказали важность диеты и физических упражнений, однако ученые также обнаружили и связь между продолжительностью жизни и временем сна.
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